Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом отрицает вину

Вместе с тем он подтвердил, что был знаком с двумя убитыми девушками, одна из которых, Адиля Каримова, была его землячкой. При этом с 17-летней А., по данным СМИ, подозреваемый состоял в романтических отношениях. Третью девушку, Зульфию Санкину, он не знал.