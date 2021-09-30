Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом отрицает вину

Posted 30 сентября 2021,, 19:30
Published 30 сентября 2021,, 19:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Молодой человек по имени Анвар, подозреваемый в убийстве студенток медколледжа в Оренбургской области, сообщил, что невиновен. Согласно его признанию, он уже две недели находится в Уфе и не встречался с убитыми девушками. Об этом сообщает NEWS.ru.
«В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался», — пояснил подозреваемый.
Вместе с тем он подтвердил, что был знаком с двумя убитыми девушками, одна из которых, Адиля Каримова, была его землячкой. При этом с 17-летней А., по данным СМИ, подозреваемый состоял в романтических отношениях. Третью девушку, Зульфию Санкину, он не знал.
Ранее стало известно, что в одной из квартир жилого дома в городе Гай Оренбургской области после пожара обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы обнаружено во дворе дома. Убитые девушки в возрасте 17-19 лет являлись студентками медколледжа.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье: «Убийство». Ход расследования взят под личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина.