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Posted 30 сентября 2021,, 19:30

Published 30 сентября 2021,, 19:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом отрицает вину

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом отрицает вину

30 сентября 2021, 19:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подозреваемый в убийстве троих девушек в Оренбургской области отрицает свою причастность к данному преступлению.

Молодой человек по имени Анвар, подозреваемый в убийстве студенток медколледжа в Оренбургской области, сообщил, что невиновен. Согласно его признанию, он уже две недели находится в Уфе и не встречался с убитыми девушками. Об этом сообщает NEWS.ru.

«В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался», — пояснил подозреваемый.

Вместе с тем он подтвердил, что был знаком с двумя убитыми девушками, одна из которых, Адиля Каримова, была его землячкой. При этом с 17-летней А., по данным СМИ, подозреваемый состоял в романтических отношениях. Третью девушку, Зульфию Санкину, он не знал.

Ранее стало известно, что в одной из квартир жилого дома в городе Гай Оренбургской области после пожара обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы обнаружено во дворе дома. Убитые девушки в возрасте 17-19 лет являлись студентками медколледжа.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье: «Убийство». Ход расследования взят под личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина.

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