Укравший 340 млн рублей у дольщиков застройщик в Ростове-на-Дону сядет на шесть лет

Posted 30 сентября 2021, 12:57
Published 30 сентября 2021, 12:57
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Стало известно, что сторона защиты застройщика Дмитрия Дризо и его сообщницы Татьяна Солтус не смогла отменить приговоры, назначенные Ленинским районным судом в результате слушания дела о махинациях с денежными средствами обманутых дольщиков.
Напоминаем, ранее суд признал Дризо виновным в мошенничестве и присудил ему шесть лет заключения, которые фигурант дела должен провести в исправительной колонии. При этом в отношении бухгалтера Татьяны Солтус, виновной в пособничестве Дризо, было принято решение осудить ее условно на четыре года, а также четыре года испытательного срока.
Сообщается, что Дризо украл у двух дольщиков около 10,6 миллиона рублей по предлогом продажи недвижимости, а также с помощью бухгалтера похитил у 305 обманутых дольщиков сумму, превышающую 330 миллионов рублей.
Ранее в Миллерово застройщика, похитившего у дольщиков более 12 миллионов рублей, приговорил к трем годам заключения в колонии.