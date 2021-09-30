Укравший 340 млн рублей у дольщиков застройщик в Ростове-на-Дону сядет на шесть лет

Напоминаем, ранее суд признал Дризо виновным в мошенничестве и присудил ему шесть лет заключения, которые фигурант дела должен провести в исправительной колонии. При этом в отношении бухгалтера Татьяны Солтус, виновной в пособничестве Дризо, было принято решение осудить ее условно на четыре года, а также четыре года испытательного срока.