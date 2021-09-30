rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2021, 12:57

Published 30 сентября 2021, 12:57

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Укравший 340 млн рублей у дольщиков застройщик в Ростове-на-Дону сядет на шесть лет

Укравший 340 млн рублей у дольщиков застройщик в Ростове-на-Дону сядет на шесть лет

30 сентября 2021, 12:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону глава строительной компании и бухгалтер, укравшие у обманутых дольщиков более 340 миллионов рублей, не смогли обжаловать свои приговоры, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Стало известно, что сторона защиты застройщика Дмитрия Дризо и его сообщницы Татьяна Солтус не смогла отменить приговоры, назначенные Ленинским районным судом в результате слушания дела о махинациях с денежными средствами обманутых дольщиков.

Напоминаем, ранее суд признал Дризо виновным в мошенничестве и присудил ему шесть лет заключения, которые фигурант дела должен провести в исправительной колонии. При этом в отношении бухгалтера Татьяны Солтус, виновной в пособничестве Дризо, было принято решение осудить ее условно на четыре года, а также четыре года испытательного срока.

Сообщается, что Дризо украл у двух дольщиков около 10,6 миллиона рублей по предлогом продажи недвижимости, а также с помощью бухгалтера похитил у 305 обманутых дольщиков сумму, превышающую 330 миллионов рублей.

Ранее в Миллерово застройщика, похитившего у дольщиков более 12 миллионов рублей, приговорил к трем годам заключения в колонии.

Материалы по теме
Процедуру банкротства начали в отношении застройщика ЖК на Береговой в РостовеРостовчане заявили, что рады возможному банкротству застройщика высоток на Береговой
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика