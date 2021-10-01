Семь управляющих компаний в Ростове-на-Дону задолжали за электроэнергию 76 млн рублей

Posted 1 октября 2021, 07:56
Published 1 октября 2021, 07:56
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Семь управляющих компаний столицы региона, обслуживающие 452 многоквартирных дома (9 000 лицевых счетов) должны 76 миллионов рублей. Две из них уже проходят процедуру банкротства.
Наиболее проблемными управляющими компаниями Ростова-на-Дону, являются:
ООО «УК «Тектоника (конкурсный управляющий Ирхин С.П.);
ООО «Основа» (конкурсный управляющий Клинцов Н.О);
ООО «ТЕКТОНИКА» (генеральный директор Марченкова А.В);
ООО «ТЕКТОНИКА-ЮГ» (генеральный директор Марченкова А.В);
ООО «ГК Основа-Тектоника» (генеральный директор Марченкова А.В);
ООО «УО «ОСНОВА» (генеральный директор Марченкова А.В);
ООО «Ростовгарант» (генеральный директор Шепеля Е.В.).
В отношении недобросовестных управляющих компаний (УК) гарантирующий поставщик ведет последовательную работу по взысканию задолженностей в судебном порядке.
Кроме того, к проверке УК, которые грубо нарушают лицензионные требования к управлению многоквартирными домами, «ТНС энерго Ростов-на-Дону» привлекает и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).
В настоящее время в ГЖИнаправлены представления о проверке ООО «ТЕКТОНИКА», ООО «ТЕКТОНИКА-ЮГ», ООО «ГК Основа-Тектоника», ООО «УО «ОСНОВА, ООО «Ростовгарант».
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание собственников жилых помещений в многоквартирных домах, что при неудовлетворительном обслуживании, они имеют право сменить управляющую компанию.
Со списком управляющих компаний, добросовестно выполняющих свои обязательства перед гарантирующим поставщиком электроэнергии вы можете ознакомиться на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».