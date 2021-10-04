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Posted 4 октября 2021, 15:07

Published 4 октября 2021, 15:07

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Жителя Батайска будут судить за нападение с ножом на детей возле школы

Жителя Батайска будут судить за нападение с ножом на детей возле школы

4 октября 2021, 15:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области будут судить мужчину, который на улице угрожал детям ножом, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 8 сентября, когда 55-летний мужчина напился и вышел с ножом на улицу. На остановке рядом со школой он ругался матом и показывал всем оружие.

Фигуранта задержали и завели в отношении него уголовное дело. Ход расследования взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

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