Ростовчане потребовали отменить введенные из-за коронавируса ограничения с 4 октября

Posted 5 октября 2021, 06:33
Published 5 октября 2021, 06:33
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Напомним, в регионе отменили диспансеризацию и профосмотры. Работодателей обязали перевести 30% персонала на дистанционный график.
Кроме того, запретили занятия дополнительного образования для детей. Местные жители попросили снять эти запреты.
«Дистанционное образование — это лишь пародия на традиционное образование. Невозможно дистанционно заниматься спортом», — говорится в тексте обращения.
Автор добавил, что в запрете кружков и секций нет никакой логики.