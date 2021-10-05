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Posted 5 октября 2021, 06:33

Published 5 октября 2021, 06:33

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Ростовчане потребовали отменить введенные из-за коронавируса ограничения с 4 октября

Ростовчане потребовали отменить введенные из-за коронавируса ограничения с 4 октября

5 октября 2021, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростовской области создали петицию с требованием отменить введенные с 4 октября ограничения, говорится на сайте Change.org.

Напомним, в регионе отменили диспансеризацию и профосмотры. Работодателей обязали перевести 30% персонала на дистанционный график.

Кроме того, запретили занятия дополнительного образования для детей. Местные жители попросили снять эти запреты.

«Дистанционное образование — это лишь пародия на традиционное образование. Невозможно дистанционно заниматься спортом», — говорится в тексте обращения.

Автор добавил, что в запрете кружков и секций нет никакой логики.

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#Общество#Новости
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