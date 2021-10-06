В Ростове оборудуют площадки для экстремальных видов спорта

Posted 6 октября 2021,, 16:00
Published 6 октября 2021,, 16:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на аккаунт сити-менеджера Алексея Логвиненко в Инстаграме.
Отмечается. что сооружение площадок для экстремальных видов спорта начнется в будущем году — на бульваре Комарова, а также в четырех парках и трех скверах города. При выборе территорий для строительства учитывались размеры земельных участков и необходимость сохранения на них растительности.
Логвиненко также заявил, что главы всех районов Ростова по его распоряжению подыщут подходящие территории для обустройства дополнительных мест для любителей экстрима. По его словам, было бы хорошо оборудовать подобные площадки в центральной части города и старых районах, чтобы привлечь туда молодежь.