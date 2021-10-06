В Ростове оборудуют площадки для экстремальных видов спорта

Логвиненко также заявил, что главы всех районов Ростова по его распоряжению подыщут подходящие территории для обустройства дополнительных мест для любителей экстрима. По его словам, было бы хорошо оборудовать подобные площадки в центральной части города и старых районах, чтобы привлечь туда молодежь.