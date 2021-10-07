Ростовчане пожаловались на проблемы с глазами из-за едкого дыма в городе

Posted 7 октября 2021, 07:57
Published 7 октября 2021, 07:57
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Запах едкого дыма ростовчане начали ощущать еще с 6 октября. Хуже всего ситуация обстоит в центральной части города.
Однако в МЧС по Ростовской области сообщают, что заявок на «01» не поступало. Местные жители в соцсетях написали, что из-за дыма у них появились проблемы со здоровьем.
«Ощущается неприятный запах. Присутствует раздражение слизистой глаз и носа», — заявили ростовчане.
«Это вонь от горящего камыша. Такое несколько раз в год бывает. Над центром города все в дыму. Скорее всего, с левого берега несет», — прозвучало в комментариях.