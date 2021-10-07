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Posted 7 октября 2021, 07:57

Published 7 октября 2021, 07:57

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Ростовчане пожаловались на проблемы с глазами из-за едкого дыма в городе

7 октября 2021, 07:57
В Ростове-на-Дону в нескольких районах города появились густой дым и облако пыли, местные жители начали жаловаться на проблемы с глазами, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Запах едкого дыма ростовчане начали ощущать еще с 6 октября. Хуже всего ситуация обстоит в центральной части города.

Однако в МЧС по Ростовской области сообщают, что заявок на «01» не поступало. Местные жители в соцсетях написали, что из-за дыма у них появились проблемы со здоровьем.

«Ощущается неприятный запах. Присутствует раздражение слизистой глаз и носа», — заявили ростовчане.

«Это вонь от горящего камыша. Такое несколько раз в год бывает. Над центром города все в дыму. Скорее всего, с левого берега несет», — прозвучало в комментариях.

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