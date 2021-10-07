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Posted 7 октября 2021, 05:32

Published 7 октября 2021, 05:32

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Уровень воды в Дону снизился до неблагоприятных отметок в начале октября

7 октября 2021, 05:32
В Ростовской области из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон снизился до неблагоприятных отметок.

В Гидрометцентре сообщили, что всю неделю сохранится ветреная погода. Из-за этого ситуация может ухудшиться, но пока уровень не достиг критических значений.

На участке от Аксая до Азова уровень примерно на полметра ниже нормы. Воду выдуло также в Азовском море, в реках Дон и Миус.

Местных жителей предупреждают, что могут начаться перебои с водоснабжением. Их попросили сделать запасы воды.

Ранее в Ростовской области главу района наказали за самовольную установку тарифов на воду.

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