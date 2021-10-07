В моногоспитале РОКБ в Ростове третьи сутки нет мест для больных с коронавирусом

Posted 7 октября 2021, 06:45
Published 7 октября 2021, 06:45
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Всего в госпитале 670 коек и уже третьи сутки все они заняты, ситуация начала ухудшаться в конце сентября. В начале осени количество поступающих в госпиталь пациентов немного сократилось и в больнице освободили и продезинфицировали один этаж для оказания плановой хирургической помощи.
Но в конце сентября ситуация начала стремительно ухудшаться, причиной этого стал начавшийся учебный год и беспечность жителей региона, которые не хотят соблюдать санитарные требования.
В четверг 7 октября исполнился год, как ковидный госпиталь в РОКБ принял первого пациента. За год через госпиталь прошло 8,5 тысячи человек.
Ранее стало известно, что двое детей в тяжелом состоянии находятся в ковидном госпитале на базе горбольницы № 20 в Ростове-на-Дону.
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