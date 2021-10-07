В моногоспитале РОКБ в Ростове третьи сутки нет мест для больных с коронавирусом

Всего в госпитале 670 коек и уже третьи сутки все они заняты, ситуация начала ухудшаться в конце сентября. В начале осени количество поступающих в госпиталь пациентов немного сократилось и в больнице освободили и продезинфицировали один этаж для оказания плановой хирургической помощи.