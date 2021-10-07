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Posted 7 октября 2021, 08:39

Published 7 октября 2021, 08:39

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Жителей Ростова предупредили об особой опасности гриппа осенью 2021 года

7 октября 2021, 08:39
Заболевание гриппом особенно опасно на фоне пандемии коронавируса, сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

После перенесенного гриппа организм человека становится крайне восприимчивым к любым инфекциям, что выливается в различные, порой тяжелые, осложнения.

«В настоящее время, когда мир переживает пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19, это особенно опасно… Сочетание COVID-19 и гриппа может приводить к самым тяжелым последствиям», — сказано в сообщении.

Защититься от гриппа поможет вакцинация, которая разрешена для детей старше шести месяцев и пожилых людей после 65-ти лет. Кроме того, привки от гриппа делают беременным и пациентам с хроническими болезнями вплоть до онкологических.

Каждый год вакцину обновляют, чтобы она защищала от актуальных в сезоне штаммов гриппа, в этом году ростовчан прививают обновленным препаратом.

Жителей Ростова и области просят пройти вакцинацию от гриппа, что важно для формирования коллективного иммунитета.

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