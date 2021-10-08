Инфицированные малыши стали рождаться у ростовчанок с коронавирусом

Как рассказала Бухтоярова изданию «Дон 24», в прошлом году такие случаи не фиксировались, тогда тесты детей от зараженных матерей были отрицательными. Сейчас же у зараженных ростовчанок рождаются малыши, ПЦР-тест которых показывает инфекцию.