Инфицированные малыши стали рождаться у ростовчанок с коронавирусом

Posted 8 октября 2021, 09:30
Published 8 октября 2021, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Как рассказала Бухтоярова изданию «Дон 24», в прошлом году такие случаи не фиксировались, тогда тесты детей от зараженных матерей были отрицательными. Сейчас же у зараженных ростовчанок рождаются малыши, ПЦР-тест которых показывает инфекцию.
При этом у части детей есть клинические проявления инфекции, у части нет. По словам врача, это говорит о том, что вирус мутировал.
Большинство новорожденных переносят коронавирус бессимптомно, но есть и те, у кого повышается температура, появляется кашель, насморк и в дальнейшем пневмония. Уже зафиксировали минимум десять случаев, когда новорожденным требовалась помощь врачей из-за коронавируса.