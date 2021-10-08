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Posted 8 октября 2021, 09:30

Published 8 октября 2021, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Инфицированные малыши стали рождаться у ростовчанок с коронавирусом

Инфицированные малыши стали рождаться у ростовчанок с коронавирусом

8 октября 2021, 09:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
У зараженных коронавирусом женщин в Ростове-на-Дону стали рождаться инфицированные дети, сообщила заведующая педиатрическим отделением инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфекции на базе горбольницы №20 Маргарита Бухтоярова.

Как рассказала Бухтоярова изданию «Дон 24», в прошлом году такие случаи не фиксировались, тогда тесты детей от зараженных матерей были отрицательными. Сейчас же у зараженных ростовчанок рождаются малыши, ПЦР-тест которых показывает инфекцию.

При этом у части детей есть клинические проявления инфекции, у части нет. По словам врача, это говорит о том, что вирус мутировал.

Большинство новорожденных переносят коронавирус бессимптомно, но есть и те, у кого повышается температура, появляется кашель, насморк и в дальнейшем пневмония. Уже зафиксировали минимум десять случаев, когда новорожденным требовалась помощь врачей из-за коронавируса.

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#Общество#Новости
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