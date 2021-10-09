Массовые отключения электричества пройдут в Ростове-на-Дону с 11 по 15 октября

Posted 9 октября 2021, 06:50
Published 9 октября 2021, 06:50
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
В понедельник, 11 октября, электричества не будет на улицах Козлова, Нефедова, 11-улица, Текучева, Морозовская, Черепахина. Также это коснется переулков Гвардейский, Доломановский, улиц Филимоновская, Лермонтовская и Тельмана.
Во вторник обесточат улицы Кременчугская, 1-я Киргизская, переулки Беломорский, Днепровский, Игарский, Донецкий, Хоперский, Медведицкий, Сальский. Ограничения будут действовать на улицах Сиверса и Лермонтовская.
В среду свет выключат на улицах Лермонтовская, Сиверса, Филимоновская, 2-я Кольцевая, Шмидта, Красная. Также это коснется улиц Кручинина, Минераловодская и Республиканская.
В четверг электричества не будет по улицам Артемовская, 2-я Володарского, Днепростроевская, Кулагина, Литвинова, Портовая, Черкесская. Ограничения введут на улицах Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия.
В пятницу свет выключат по улицам Батуринская, Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская.
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