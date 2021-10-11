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Posted 11 октября 2021,, 17:22

Published 11 октября 2021,, 17:22

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт прокомментировал предложение о штрафах за отказ от вакцинации от коронавируса

11 октября 2021, 17:22
Юрист Василий Воробьев прокомментировал идею штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса. Ранее данное предложение выдвинул ученый-вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Инициатива Лукашева заключается во введении ежемесячных штрафов в размере пяти тысяч рублей для тех, кто отказался ставить прививку от COVID-19. Юрист, судебный представитель Василий Воробьев отметил в разговоре с журналистами NEWS.ru, что в настоящее время идея «является нереальной». Он пояснил, что наказывать человека несколько раз за одно и то же правонарушение — недопустимо.

По словам Воробьева, штраф можно назначить один раз. Он обратил внимание на существование такого понятия, как длящееся правонарушение. Формально ситуация должна выглядеть таким образом: длящееся правонарушение необходимо прекратить. При этом принудительно вакцинировать человека не представляется возможным.

Юрист также отметил, что ситуация сравнения штрафов за отказ от прививки не аналогична с акцизами на табак и алкоголь. По словам вирусолога, стоимость лечения одного пациента с коронавируса составляет до 200 тысяч рублей для системы здравоохранения. Таким же тяжким грузом, как отметил Лукашев в интервью с радиостанцией «Говорит Москва», ложатся на государство вредные привычки.

«По поводу затрат — можно запретить людям заниматься сексом, чтобы не лечить их от заболеваний, передающихся половым путём. Разговоры ни о чём», — прокомментировал Воробьёв. Он подчеркнул, что вакцинация в России носит добровольный характер. Законодательно никаких актов по поводу прививок нет. Также он отметил, что правовые акты могут обязать вакцинироваться для выезда за границу, работы в сфере обслуживания, в медицине и так далее.

По мнению юриста, кроме того, отслеживать непривитых россиян сложно из-за отсутствия административного ресурса. Если бы предложение было принято, это бы обходилось государству дороже, чем лечение жителей страны от коронавируса.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее в интервью Радио Sputnik сообщил, что осень — самое неудачное время года в точке зрения заражаемости коронавирусом. В интервью он пояснил, что осенью много людей заболевают гриппом и другими респираторными инфекциями. Поэтому, по словам эксперта, те, кто не вакцинировался, рискует получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19.

#Политика#Новости
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