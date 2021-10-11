Эксперт прокомментировал предложение о штрафах за отказ от вакцинации от коронавируса

«По поводу затрат — можно запретить людям заниматься сексом, чтобы не лечить их от заболеваний, передающихся половым путём. Разговоры ни о чём», — прокомментировал Воробьёв. Он подчеркнул, что вакцинация в России носит добровольный характер. Законодательно никаких актов по поводу прививок нет. Также он отметил, что правовые акты могут обязать вакцинироваться для выезда за границу, работы в сфере обслуживания, в медицине и так далее.