rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2021, 12:04

Published 11 октября 2021, 12:04

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Ковалев попросил ввести новые ограничения из-за коронавируса в Ростовской области

Ковалев попросил ввести новые ограничения из-за коронавируса в Ростовской области

11 октября 2021, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области необходимо усилить меры профилактики коронавируса из-за ухудшения ситуации, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, учащихся школ нужно обязать носить маски на общих территориях. Речь идет о случаях, когда в одном месте находятся несколько классов.

«На концерты, в кинотеатры, театры, торговые центры, дома культуры, гостиницы, на спортивные мероприятия нужно пускать только с QR-кодом, который подтверждает пройденную вакцинацию. Либо подойдет документ о перенесенном заболевании», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что эта система уже была опробована и показала свою эффективность.

Напомним, что в Ростовской области резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей и стариков.

Материалы по теме
В ВОЗ не исключили возможность появления новых штаммов коронавирусаКовалев назвал причины всплеска заболеваемости коронавирусом в Ростовской областиКовалев заявил о закрытых школах и детсадах Ростовской области из-за коронавируса
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика