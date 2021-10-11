Ковалев попросил ввести новые ограничения из-за коронавируса в Ростовской области

Posted 11 октября 2021, 12:04
Published 11 октября 2021, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
По его словам, учащихся школ нужно обязать носить маски на общих территориях. Речь идет о случаях, когда в одном месте находятся несколько классов.
«На концерты, в кинотеатры, театры, торговые центры, дома культуры, гостиницы, на спортивные мероприятия нужно пускать только с QR-кодом, который подтверждает пройденную вакцинацию. Либо подойдет документ о перенесенном заболевании», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что эта система уже была опробована и показала свою эффективность.