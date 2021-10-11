Запреты для антипрививочников и вырубка рощи — новости, раздражающие ростовчан

Posted 11 октября 2021, 15:42
Published 11 октября 2021, 15:42
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Без прививки входа нет
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев озвучил на заседании оперштаба по коронавирусу предложение о том, чтобы власти составили новый список заведений, которые не смогут посетить непривитые жители региона.
Глава Роспотребнадзора объяснил, что ухудшение эпидемиологической ситуации дает понять, что необходимо ужесточить профилактические меры по сдерживанию коронавирусу.
Пропуск по QR-кодам стал бы хорошим способом регулировать людской поток в общественным пространствах, в том числе кинотеатрах, театрах, торговых центрах, домах культуры и других местах. По мнению Евгения Ковалева, этот метод уже продемонстрировал свою эффективность, поэтому следует задуматься о принятии решения в пользу ввода пропускной системы.
Главный санитарный врач Ростовской области добавил, что альтернативой QR-коду может стать справка о том, что житель региона переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.
Вопрос экологии
Активистка Дарья Карманова сообщила о разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, который позвонил ей лично, чтобы обсудить вопрос вырубки рощи на левом берегу Дона.
Активистка рассказала, что глава региона сообщил, что увидел петицию, подписанную более чем 1,5 тысячей ростовчан, и теперь резонансный вопрос о вырубке рощи взят под контроль первыми лицами региона. Дарья Карманова добавила, что рассказала губернатору о зонах городского озеленения, которые по неизвестным причинам остаются невидимыми в градостроительных планах и проектах благоустройства города. По словам активистки движения «Экомост», губернатор Ростовской области услышал ее замечания относительно зеленых зон города и ответил, что обратит внимание и на вопрос «тушения пожаров», поднятый Дарьей в их разговоре.
Парковая зона
В Ростове благоустройство парка «Осенний», расположенного в Первомайском районе города, стало причиной возбуждения двух уголовных дел, об этом сообщила в соцсетях общественник Елена Хатламаджиян.
Елена рассказала, что в настоящий момент следователи, занимающиеся расследованием дел, занимаются проверкой факта использования бюджетных средств по их целевому назначению.
Также портал 1rnd рассказал, что предметом расследования стала работа нескольких чиновников, принимавших участие в организации благоустройства парка.
Елена Хатламаджиян сообщила, что сотрудники следственных органов считают, что по итогам расследования некоторые фигуранты уголовного дела, подозреваемые в неэффективном использовании бюджетных денег, могут попасть в тюрьму.
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