Запреты для антипрививочников и вырубка рощи — новости, раздражающие ростовчан

Активистка рассказала, что глава региона сообщил, что увидел петицию, подписанную более чем 1,5 тысячей ростовчан, и теперь резонансный вопрос о вырубке рощи взят под контроль первыми лицами региона. Дарья Карманова добавила, что рассказала губернатору о зонах городского озеленения, которые по неизвестным причинам остаются невидимыми в градостроительных планах и проектах благоустройства города. По словам активистки движения «Экомост», губернатор Ростовской области услышал ее замечания относительно зеленых зон города и ответил, что обратит внимание и на вопрос «тушения пожаров», поднятый Дарьей в их разговоре.