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Posted 13 октября 2021, 12:59

Published 13 октября 2021, 12:59

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Начальника финуправления уволилась вместе с сити-менеджером Таганрога Лисицким

13 октября 2021, 12:59
В Таганроге покинула свой пост начальник финансового управления города Татьяна Лях, сообщает «Ерш».

Она проработала в управлении более 17 лет, начав свой стаж с должности главного специалиста. Руководителем она стала в 2002 году, ее назначил мэр Таганрога Владимир Прасолов.

Добавим, что со своего поста неожиданно ушел и сити-менеджер Андрей Лисицкий. Он руководил городской администрацией с 2016 года. О причинах увольнения он не сообщал.

Известно, что временно исполнять обязанности главы администрации Таганрога будет Роман Корякин.

При этом Лисицкий и Лях пока еще числятся руководителями на сайтах мэрии и финуправления.

#Политика#Новости
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