Путин назначил генерала Игоря Голдобина главой УФСБ по Ростовской области

Posted 13 октября 2021, 10:31
Published 13 октября 2021, 10:31
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Голдобин работает в органах федеральной службы безопасности с 1994 года.
Сейчас новому руководителю 53 года. До текущего назначения он был главой УФСБ России по Волгоградской области.
Ране губернатор Ростовской области Василий Голубев уволил заместителя Виктора Вовка. Причиной СМИ назвали срыв сроков строительства инфекционной больницы.
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