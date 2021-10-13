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Posted 13 октября 2021, 10:06

Published 13 октября 2021, 10:06

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

В Ростовской области лидерами заболеваемости стали Ростов, Таганрог и Волгодонск

13 октября 2021, 10:06
Сюжет
Коронавирус
Случаи заражения коронавирусом были обнаружены во всех 55 муниципалитетах региона, данные об этом опубликовала пресс-служба правительства Ростовской области.

За минувшие сутки в регионе подтвердили еще 541 случай заболевания коронавирусом.

Новые зараженные были обнаружены в 55 городах и районах Ростовской области, а лидерами заболеваемости по итогам прошедшего дня стали Ростов-на-Дону, в котором обнаружили 187 больных коронавирусом, а также Волгодонск и Таганрог, в которых выявили 18 и 17 зараженных горожан. За ними последовали Новочеркасск, Новошахтинск и Шахты, в которых коронавирусом заразились 16 и по 15 жителей города. Также по семь случаев заболевания коронавирусом обнаружили у жителей Азовского, Волгодонского, Зимовниковского и Морозовского районов.

Власти сообщают, что во вторник, 12 октября, провели более 14,8 тысяч тестов для выявления новых случаев заражения, а всего лаборатории Ростовской области провели уже более 4,16 миллионов исследований на определение заражения коронавирусом.

Ранее в Ростовской области приказали привить от коронавируса курьеров, волонтеров и сотрудников сфер гостеприимства и туризма.

#Общество#Коронавирус#Новости
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