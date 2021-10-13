В Ростовской области лидерами заболеваемости стали Ростов, Таганрог и Волгодонск

Новые зараженные были обнаружены в 55 городах и районах Ростовской области, а лидерами заболеваемости по итогам прошедшего дня стали Ростов-на-Дону, в котором обнаружили 187 больных коронавирусом, а также Волгодонск и Таганрог, в которых выявили 18 и 17 зараженных горожан. За ними последовали Новочеркасск, Новошахтинск и Шахты, в которых коронавирусом заразились 16 и по 15 жителей города. Также по семь случаев заболевания коронавирусом обнаружили у жителей Азовского, Волгодонского, Зимовниковского и Морозовского районов.