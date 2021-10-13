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Posted 13 октября 2021, 08:37

Published 13 октября 2021, 08:37

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

В Ростовской области мужчину оштрафовали за отсутствие маски на детской площадке

В Ростовской области мужчину оштрафовали за отсутствие маски на детской площадке

13 октября 2021, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области мужчина был задержан из-за того, что не носил защитную маску на детской площадке, об этом сообщил портал «Дон 24» со ссылкой на администрацию города Зверево.

В Ростовской области житель Зверево был задержан и оштрафован из-за игнорирования антиковидных мер на общественных пространствах.

Мужчина находился на детской площадке без медицинской маски, где был задержан полицейскими. Сотрудники полиции составили в отношении местного жителя административный протокол, а суд назначил «безмасочнику» штраф, размер которого в администрации Зверево не сообщался.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года было составлено более четырех тысяч протоколов в отношении «безмасочников».

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