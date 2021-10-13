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Posted 13 октября 2021, 10:57

Published 13 октября 2021, 10:57

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Власти Ростовской области заявили, что школьников не будут тестировать на коронавирус

13 октября 2021, 10:57
В Ростовской области не планируется проводить тестирование школьников на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в Москве проведут эксперимент по тестированию в школах. Учеников в 10 образовательных учреждениях будут каждые две недели проверять на коронавирус.

Жители донского региона поинтересовались у властей, планируется ли подобный эксперимент в области. В правительстве региона прокомментировали эти меры и заявили, что такая практика не предусмотрена.

Напомним, что в Ростовской области резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей и стариков. В целом ситуацию с коронавирусом власти назвали очень тяжелой.

#Общество#Новости
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