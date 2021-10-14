Крышевавшая аксайские рынки экс-зампрокурора района задержана по делу ОПГ Бабаевых

Posted 14 октября 2021, 12:10
Published 14 октября 2021, 12:10
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Татьяна Васильева, как выяснили силовики, занималась тем, что собирала «дань» с арендаторов пяти рынков в Аксайском районе. Она была ответственной за сбор денег, первым сообщил об этом Telegram-канал «Выстрел в голову». Информацию подтвердил источник издания. Известно, что задержанная координировала работу тех, кто собирал денежные средства. Кроме того, Васильева являлась «начальницей» над бухгалтерами рынков, которые, как выяснилось, работали в течение 20 лет незаконно.
«Васильева задержана, в четверг, 14 октября, ей должны вынести меру пресечения в суде», - отметил источник.
Задержанная является бывшим заместителем прокурора Аксайского района.
В 2010 году, как пишут в сети, Васильева Татьяна Филипповна «обложила» данью многих местных коммерсантов.
«Фактически, Васильева являлась «правой рукой» Бабаева. Она решала все «проблемы» с правоохранителями, получая за работу немалые деньги», - добавил источник.
Татьяна Васильева занимала пост зампрокурора Аксайского района в 2010 году. Сразу после увольнения она стала руководителем нескольких организаций.
Напомним, по делу о создании незаконных аксайских рынков, которые успешно существовали 20 лет, арестованы восемь человек: Вадим и Эдуард Бабаевы, Иван Ситько, экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, Тураб Исаев, Любовь Хакало, Галина Роенко, Владимир Мороженко и Александр Лобко. В розыске находится Карим Бабаев. Под домашним арестом только Любовь Хакало. Силовики арестовали имущество задержанных, общая стоимость которого превышает 1,4 миллиарда рублей.
Ранее корреспондент RostovGazeta изучила, как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн.
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