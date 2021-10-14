Крышевавшая аксайские рынки экс-зампрокурора района задержана по делу ОПГ Бабаевых

Татьяна Васильева, как выяснили силовики, занималась тем, что собирала «дань» с арендаторов пяти рынков в Аксайском районе. Она была ответственной за сбор денег, первым сообщил об этом Telegram-канал «Выстрел в голову». Информацию подтвердил источник издания. Известно, что задержанная координировала работу тех, кто собирал денежные средства. Кроме того, Васильева являлась «начальницей» над бухгалтерами рынков, которые, как выяснилось, работали в течение 20 лет незаконно.