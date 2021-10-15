Логвиненко потребовал отбирать машины у серых компаний по вывозу мусора в Ростове

По словам главы администрации города, в законе есть все снования для того, чтобы привести такую инициативу в действие. Так, Логвиненко выступил с предложением отбирать машины у тех предпринимателей, которые самостоятельно договариваются о вывозе строительного или крупногабаритного мусора, но затем выбрасывают его на ближайших контейнерных площадках. Часто серые возчики получают за это солидные деньги.