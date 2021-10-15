Логвиненко потребовал отбирать машины у серых компаний по вывозу мусора в Ростове

Posted 15 октября 2021, 11:55
Published 15 октября 2021, 11:55
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
По словам главы администрации города, в законе есть все снования для того, чтобы привести такую инициативу в действие. Так, Логвиненко выступил с предложением отбирать машины у тех предпринимателей, которые самостоятельно договариваются о вывозе строительного или крупногабаритного мусора, но затем выбрасывают его на ближайших контейнерных площадках. Часто серые возчики получают за это солидные деньги.
Ростовчане также жалуются на кучи мешков со строительным мусором возле участков для утилизации бытовых отходов, расположенных во дворах жилых домов города. Сообщается, что многочисленные штрафы и «облавы» не помогают противодействовать таким предпринимателям. По мнению Алексея Логвиненко, более ужесточенные меры помогут разрешить этот вопрос.
Сити-менеджер заявил, что, если нарушение было совершенно не один раз, предусмотрена конфискация орудий совершения преступления. В данном случае, в качестве «орудий» выступают машины, на которых осуществляется вывоз мусора.
«Такие нормы есть, у судей всегда есть вилка — либо штраф, либо штраф с конфискацией», — заявил Алексей Логвиненко.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обещал ликвидировать свалки в городе до конца года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]