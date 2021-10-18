Как укрепить иммунную систему в сезон ОРВИ и гриппа

Нехватка жидкости в организме как у женщин, так и у мужчин может привести к ощущению сильной усталости. Нельзя допускать пересыхания слизистой оболочки носа. Это связано с тем, что бактерии на сухой слизистой носа или горла быстрее попадают в кровь.