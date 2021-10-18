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Posted 18 октября 2021, 19:32

Published 18 октября 2021, 19:32

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Как укрепить иммунную систему

Как укрепить иммунную систему в сезон ОРВИ и гриппа

18 октября 2021, 19:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Как укрепить иммунную систему
Вопрос, как повысить иммунитет, особенно актуален осенью и зимой, в период роста заболеваемости. Высокую эффективность показали витамины для иммунитета, но часто их приема недостаточно.

Врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, своевременно делать прививки. Пункты вакцинации работают в Ростове и других регионах.

Перед тем как поднять иммунитет народными способами или медикаментозно, рекомендуется посоветоваться с врачом. В данной статье приведены способы, как укрепить иммунитет путем изменения рациона, какие фрукты поднимают иммунитет, как восстановить здоровье после перенесенного заболевания.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Иммунодефицит представляет собой группу патологических состояний, при которых иммунная система не работает, как требуется. Существует две группы факторов, которые приводят к снижению иммунитета.

К первой группе относят образ жизни. Отрицательно на здоровье сказывается неправильное питание, недостаточное потребление воды, малоподвижный образ жизни и отсутствие необходимой физической нагрузки. На иммунную систему негативно воздействует хронический стресс, постоянное переутомление, пребывание в зонах с повышенным фоном радиации.

Ко второй группе относят разные болезни, которые были перенесены. Это заболевания кровеносной системы, тяжелые формы воспаления печени, онкология. Травмы и масштабные операции могут привести к снижению иммунной защиты. Системные заболевания, подагра, сахарный диабет, нарушения работы ЖКТ приводят к ухудшению общего состояния.

Признаки слабого иммунитета:

  • частые ОРВИ, вирусные и бактериальные болезни;
  • пневмония с тяжелым течением и долгим лечением;
  • появление гнойничковых поражений на коже;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • развитие грибковых поражений;
  • рецидивы воспалений мочеполовой системы и лор-органов;
  • медленное заживление ран.

Снижение защитных функций заметно в постинфекционный период, когда человек недавно переболел гриппом, ковидом или ОРВИ, герпесом и т.д. Возможно появление усталости и сонливости, учащаются головные боли.

Как укрепить иммунитет взрослому?

Для сохранения здоровья важно уделять достаточно времени для сна. Детям, пожилым, подросткам, беременным не рекомендуется злоупотреблять сахаром. Желательно включать в рацион мед и сухофрукты при отсутствии аллергии, больше продуктов, богатых белком и витаминами.

Как укрепить иммунитет взросломуКак укрепить иммунитет взрослому
Как укрепить иммунитет взрослому. Фото: pxhere.com

Нехватка жидкости в организме как у женщин, так и у мужчин может привести к ощущению сильной усталости. Нельзя допускать пересыхания слизистой оболочки носа. Это связано с тем, что бактерии на сухой слизистой носа или горла быстрее попадают в кровь.

Взрослым рекомендуется пересмотреть свой распорядок дня и добавить больше времени для отдыха. Дополнительно нужно провести анализ рациона и добавить в меню фрукты и овощи. Важно следить за работой желудка и кишечника, контролировать уровень нагрузок, чаще гулять на свежем воздухе.

Как укрепить иммунитет ребенку?

Для усиления защитных функций организма важно правильно питаться. Одной из распространенных причин низкого иммунитета является нарушение микрофлоры кишечника. Чтобы предотвратить данное осложнение, необходимо сформировать правильный рацион.

Дополнительно требуется наладить режим дня. Нарушения сна и отсутствие свежего воздуха отрицательно влияет на ребенка. С утра рекомендовано делать зарядку, чтобы укреплять мышцы. По рекомендации врача нужно делать массаж, закаливание. Родители должны следить за соблюдением гигиены ребенка, своевременным питанием и прогулками.

Необходимо сохранять нормальную психоэмоциональную обстановку. Дети менее устойчивы к негативным эмоциям и на фоне хронического стресса ребенок часто болеет. Пищу рекомендуется готовить на пару или варить, ограничить потребление жирной и пряной пищи, не давать часто сладкое. Периодически требуется проводить влажную уборку в жилом помещении и проветривать комнату.

Как поднять иммунитет после коронавируса?

Данное заболевание может протекать по-разному, однако даже при перенесении вируса в легкой форме иммунитет может снизиться. После выздоровления иммунная система остается ослабленной, что проявляется повышенной утомляемостью и трудностью с концентрацией, проблемами с кожей, обострением хронических заболеваний.

Если иммунитет ослаблен, любая простуда может привести к тяжелым осложнениям. Пациентам, перенесшим коронавирус, после выздоровления рекомендовано посещать ЛФК, врачей-реабилитологов, соблюдать диету.

Основные рекомендации:

  • умеренные физические нагрузки;
  • добавление в рацион продуктов с витаминами;
  • прием витаминных комплексов;
  • отказ от вредных привычек;
  • полноценный и долгий сон;
  • посещение физиотерапевтических процедур.

Пациентам рекомендовано контролировать значения артериального давления, уровня кислорода. Чтобы снизить вероятность повторного заражения, необходимо соблюдать масочный режим и избегать мест с большим скоплением людей, ограничить контакты с больными.

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

Доктор Комаровский дал рекомендации по укреплению иммунитета после приема антибиотиков. Специалист считает, что восстановить организм достаточно несложно. Правильным решением станет комплексный подход к собственному здоровью.

Как поднять иммунитет после антибиотиковКак поднять иммунитет после антибиотиков
Как поднять иммунитет после антибиотиков. Фото: Медиахолдинг 1Mi

Требуется регулярно заниматься спортом на свежем воздухе, принимать контрастный душ, избегать негатива. Врач отметил, что бессмысленно в большом количестве кушать лук и чеснок, так как эти продукты при чрезмерном потреблении могут навредить и привести к неприятным симптомам.

Прием антибиотиков по рекомендации врача необходим, так как эти лекарства помогают предотвратить воспалительные процессы. Однако они угнетают полезную микрофлору кишечника. Врачи рекомендуют принимать препараты для восстановления микрофлоры кишечника. По рекомендации лечащего терапевта можно пропить курс витаминов. Питание должно быть сбалансированным, важно пить достаточно воды.

Как поднять иммунитет при онкологии?

Перед тем как начинать терапию, следует посоветоваться с онкологом, иммунологом, терапевтом. Это связано с тем, что вмешательство в иммунную систему при онкологии может привести к обратному эффекту при лечении рака.

Наиболее распространенные способы восстановления - коррекция питания, применение фармацевтических препаратов. Укрепить иммунитет можно при помощи различных продуктов. К ним относят овощи и фрукты с витамином С. Пищу с канцерогенами рекомендуется исключить.

Иммунитет после вакцинации

Александр Гинцбург дал комментарии относительно формирования иммунитета после вакцинации от коронавируса препаратом “Спутник V”. В рамках поствакцинального наблюдения редкие случаи заболевания отмечаются у граждан, прошедших первый этап иммунизации. У тех, кто завершил вакцинацию двумя компонентами, случаи заражения единичны.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов отметил, что регулярная вакцинация, в том числе от гриппа, способствует эффекту тренированного иммунитета. Однако прививка от гриппа не защищает от коронавируса.

В детских садиках и школах Ростова детям прививки делают согласно календарю. При наличии объективных причин родители могут подписать отказ от вакцинации. Взрослые могут сделать прививки в мобильных пунктах вакцинации или поликлиниках.

Витамины для повышения иммунитета

Ретинол (А) принимает участие в синтезе иммунных клеток и оказывает антивирусное, антибактериальное воздействие. Он способствует нормализации работы сердца и органов дыхания.

Аскорбиновая кислота (С) является мощным антиоксидантом и играет важную роль в укреплении иммунной системы. Токоферол (Е) участвует в выработке антител и важен для предупреждения онкологии. Улучшает состояние кожи и ногтей.

Витамины группы В считаются мощными иммуностимуляторами. Железо отвечает за синтез лейкоцитов. Цинк позволяет эффективно бороться с вирусной инфекцией, а селен стимулирует синтез антител, которые уничтожают патогенную микрофлору.

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Апельсины, мандарины и лимоны содержат в большом количестве витамин С. Полезна для здоровья хурма - она содержит йод, калий, железо, витамин С и магний. Гранат способствует нормализации уровня гемоглобина, давления.

Яблоки позволяют нормализовать пищеварение и укрепляют иммунитет. Помимо этого, витаминами богаты такие продукты, как клюква, фейхоа, ананас и киви.

Продукты и народные средства для иммунитета

Чтобы сохранить здоровье и снизить риск заражений ОРВИ или гриппом, рекомендуется правильно питаться. Какие продукты можно включить в рацион в межсезонье для естественного иммунитета:

Продукты и народные средства для иммунитетаПродукты и народные средства для иммунитета
Продукты и народные средства для иммунитета. Фото: Медиахолдинг 1Mi
  • Смесь из сухофруктов и меда. Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) богаты калием. Мед оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. Рецепт приготовления несложный, можно по желанию добавить грецкие орехи.
  • Имбирь содержит витамины и минералы. Он помогает избавиться от приступов рвоты, стимулирует перистальтику и ускоряет метаболизм. При простуде снижает заложенность носа, оказывает противовоспалительное действие.
  • Лимон в большом количестве содержит витамин С, защищает от вирусов и бактерий, очищает от токсинов.
  • Чеснок обладает бактерицидными свойствами и эффективен в рамках комплексной терапии при грибковых заболеваниях и бактериальных инфекциях, чтобы вылечиться от гельминтов.
  • Куркума способствует снижению воспаления и является популярным народным средством. Она считается полезной при сахарном диабете, расстройствах желудка и псориазе.
  • Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет. Из нее делается чай или настойки, напитки от простуды. Способствует улучшению обменных процессов.
  • Шиповник улучшает иммунную защиту, отвары из этого продукта способствуют повышению сопротивляемости организма к разным инфекциям.
  • Рыбий жир содержит омега-3 и омега-6. Способствует ускорению метаболизма, имеет противовоспалительный эффект.
  • Пробиотики представляют собой полезные бактерии, живущие в кишечнике и поддерживающие нормальную микрофлору. Они нужны для переваривания пищи и борьбы с вредными бактериями.
  • Травы. При простудных заболеваниях врачи рекомендуют пить отвары шалфея, ромашки, шиповника, малины, зверобоя, эхинацеи, бузины, солодки.
  • Эфирные масла. Масло чайного дерева является сильным антисептиком. Пихта активно используется при борьбе с гриппом и бронхитом, болезнями горла. Можжевельник - антисептическое и укрепляющее средство.

Перед тем как начать лечение в домашних условиях, рекомендуется посоветоваться с терапевтом. Комплексный подход к восстановлению иммунитета и профилактике заболеваний в сезон заболеваемости покажет высокую эффективность и не навредит здоровью.

#Общество#Новости#Дети#Прививки#ОРВИ#Иммунитет#Профилактика#Простуда#Осень#Грипп
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