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Posted 18 октября 2021, 15:25

Published 18 октября 2021, 15:25

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

«Один сбой за другим»: эксперт высказался о здравоохранении Ростовской области

«Один сбой за другим»: эксперт высказался о здравоохранении Ростовской области

18 октября 2021, 15:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Эксклюзив
Дополнительная нагрузка на медучреждения Ростова в условиях волн коронавируса, отодвинула плановую медицинскую помощь на второй план. Система здравоохранения дает один сбой за другим, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Напомним, что по информации правительства региона, в третьем квартале 2021 года резко увеличилось число жалоб на здравоохранение Ростовской области. Рост жалоб эксперты связывают со сложной ситуацией пандемии коронавируса: практически без отдыха, одна волна COVID-19 сменяет другую.

«Как человек, проживающий на Дону и имеющий здесь много родных, могу предположить, что рост недовольства медициной связан с мобилизацией всех ресурсов на борьбу с COVID-19. Но поскольку и оборудование, и медучреждения, и штат врачей оказался конечным числом, мы получили проблему, которая в бизнесе называется „отложенный спрос“. Но здоровье — это не бизнес. Не каждую плановую операцию и медицинскую помощь можно перенести по времени. И когда люди не получают медицинскую услугу, медикаменты, то конечно же, они жалуются, надеясь на помощь», — полагает Александр Хуруджи.

Правозащитник отмечает, что сегодня «поплыли все бюджеты».

«Нехватка финансирования, врачей, медучреждений, все эти проблемы накладываются друг на друга. Система здравоохранения дает один сбой за другим, — говорит Александр Хуруджи. — Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо перераспределять ресурсы. Вносить корректировки в бюджет Российской Федерации, помогая регионам финансировать систему здравоохранения. И, конечно же, решать кадровый вопрос. Набирать врачей, мобилизуя тех, кто учится на последних курсах медицинских институтов и колледжей. Другого пути нет».

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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