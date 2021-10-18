«Один сбой за другим»: эксперт высказался о здравоохранении Ростовской области

Posted 18 октября 2021, 15:25
Published 18 октября 2021, 15:25
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
Напомним, что по информации правительства региона, в третьем квартале 2021 года резко увеличилось число жалоб на здравоохранение Ростовской области. Рост жалоб эксперты связывают со сложной ситуацией пандемии коронавируса: практически без отдыха, одна волна COVID-19 сменяет другую.
«Как человек, проживающий на Дону и имеющий здесь много родных, могу предположить, что рост недовольства медициной связан с мобилизацией всех ресурсов на борьбу с COVID-19. Но поскольку и оборудование, и медучреждения, и штат врачей оказался конечным числом, мы получили проблему, которая в бизнесе называется „отложенный спрос“. Но здоровье — это не бизнес. Не каждую плановую операцию и медицинскую помощь можно перенести по времени. И когда люди не получают медицинскую услугу, медикаменты, то конечно же, они жалуются, надеясь на помощь», — полагает Александр Хуруджи.
Правозащитник отмечает, что сегодня «поплыли все бюджеты».
«Нехватка финансирования, врачей, медучреждений, все эти проблемы накладываются друг на друга. Система здравоохранения дает один сбой за другим, — говорит Александр Хуруджи. — Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо перераспределять ресурсы. Вносить корректировки в бюджет Российской Федерации, помогая регионам финансировать систему здравоохранения. И, конечно же, решать кадровый вопрос. Набирать врачей, мобилизуя тех, кто учится на последних курсах медицинских институтов и колледжей. Другого пути нет».