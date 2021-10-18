«Один сбой за другим»: эксперт высказался о здравоохранении Ростовской области

«Как человек, проживающий на Дону и имеющий здесь много родных, могу предположить, что рост недовольства медициной связан с мобилизацией всех ресурсов на борьбу с COVID-19. Но поскольку и оборудование, и медучреждения, и штат врачей оказался конечным числом, мы получили проблему, которая в бизнесе называется „отложенный спрос“. Но здоровье — это не бизнес. Не каждую плановую операцию и медицинскую помощь можно перенести по времени. И когда люди не получают медицинскую услугу, медикаменты, то конечно же, они жалуются, надеясь на помощь», — полагает Александр Хуруджи.