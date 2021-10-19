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Posted 19 октября 2021, 09:13

Published 19 октября 2021, 09:13

Modified 29 ноября, 19:32

Updated 29 ноября, 19:32

В Ростовской области одиночкам отказывают в прививке от COVID-19

19 октября 2021, 09:13
Сюжет
Эксклюзив
Жительница Батайска с августа пытается завершить вакцинацию от COVID-19, но ей отказывают, требуя, чтобы она нашла себе пару, сообщил RostovGazeta депутат Заксобрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев.

Депутат рассказывает, что к нему за помощью обратилась жительница Батайска. Она пожаловалась, что с августа 2021 года пытается в поликлинике ЦГБ № 1 Батайска получить второй компонент вакцины от COVID-19. Но ей отказывают, объясняя, что доза в ампуле рассчитана на двух человек. И если ради одного человека разморозить вакцину, то вторая доза будет испорчена. Поэтому для завершения вакцинации необходимо найти себе пару. Для этого батайчанка трижды отпрашивалась с работы. Ожидала в пункте вакцинации появление второго человека, пришедшего за вторым компонентом прививки. Но пара так и не нашлась.

«И я, и мой помощник звонили в больницу. Нам действительно подтвердили эту информацию. Но что делать жительнице Батайска? Ее же в любой момент могут отстранить от работы. При этом она готова завершить вакцинацию, но не может найти себе пару. А сделать это нелегко в рамках существующих условий — пара нужна именно на вторую вакцину, и именно теперь, когда подошел срок после первой», — отмечает Евгений Федяев.

Депутат добавляет, что в городе-милионнике, возможно, найти себе пару для вакцинации проще. В сложной ситуации оказываются жители Белой Калитвы, Мясниковского, Матвеево-Курганского и Багаевского районов Ростовской области.

«Люди из районов мне жалуются, что не могут найти себе пару для вакцинации. Там же население значительно меньше. Найти пару на второй компонент — это практически невыполнимая миссия. Ситуация абсурдная. С одной стороны, государство загоняет нас в рамки, поджимая ограничениями, а с другой, не обеспечивает надлежащим образом проведение вакцинации», — говорит собеседник.

С этим вопросом депутат обратился в прокуратуру.

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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