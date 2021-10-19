В Ростовской области одиночкам отказывают в прививке от COVID-19

Posted 19 октября 2021, 09:13
Published 19 октября 2021, 09:13
Modified 29 ноября, 19:32
Updated 29 ноября, 19:32
Депутат рассказывает, что к нему за помощью обратилась жительница Батайска. Она пожаловалась, что с августа 2021 года пытается в поликлинике ЦГБ № 1 Батайска получить второй компонент вакцины от COVID-19. Но ей отказывают, объясняя, что доза в ампуле рассчитана на двух человек. И если ради одного человека разморозить вакцину, то вторая доза будет испорчена. Поэтому для завершения вакцинации необходимо найти себе пару. Для этого батайчанка трижды отпрашивалась с работы. Ожидала в пункте вакцинации появление второго человека, пришедшего за вторым компонентом прививки. Но пара так и не нашлась.
«И я, и мой помощник звонили в больницу. Нам действительно подтвердили эту информацию. Но что делать жительнице Батайска? Ее же в любой момент могут отстранить от работы. При этом она готова завершить вакцинацию, но не может найти себе пару. А сделать это нелегко в рамках существующих условий — пара нужна именно на вторую вакцину, и именно теперь, когда подошел срок после первой», — отмечает Евгений Федяев.
Депутат добавляет, что в городе-милионнике, возможно, найти себе пару для вакцинации проще. В сложной ситуации оказываются жители Белой Калитвы, Мясниковского, Матвеево-Курганского и Багаевского районов Ростовской области.
«Люди из районов мне жалуются, что не могут найти себе пару для вакцинации. Там же население значительно меньше. Найти пару на второй компонент — это практически невыполнимая миссия. Ситуация абсурдная. С одной стороны, государство загоняет нас в рамки, поджимая ограничениями, а с другой, не обеспечивает надлежащим образом проведение вакцинации», — говорит собеседник.
С этим вопросом депутат обратился в прокуратуру.