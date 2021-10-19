В Ростовской области одиночкам отказывают в прививке от COVID-19

Депутат рассказывает, что к нему за помощью обратилась жительница Батайска. Она пожаловалась, что с августа 2021 года пытается в поликлинике ЦГБ № 1 Батайска получить второй компонент вакцины от COVID-19. Но ей отказывают, объясняя, что доза в ампуле рассчитана на двух человек. И если ради одного человека разморозить вакцину, то вторая доза будет испорчена. Поэтому для завершения вакцинации необходимо найти себе пару. Для этого батайчанка трижды отпрашивалась с работы. Ожидала в пункте вакцинации появление второго человека, пришедшего за вторым компонентом прививки. Но пара так и не нашлась.