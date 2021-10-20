МВД: Каждое 4-е преступление в РФ совершено под воздействием алкоголя

С начала года организованные группы или преступные сообщества совершили 18,1 тыс. особо тяжких преступлений, что на 25% больше аналогичного показателя за прошлый год. В течение прошедших 9 месяцев текущего года полицейские выявили 652,6 тыс. преступников. 64% из них — это люди без постоянного дохода, а треть — ранее судимые.