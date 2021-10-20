МВД: Каждое 4-е преступление в РФ совершено под воздействием алкоголя

Такие данные приводит МВД России в аналитической статистике. С ней ознакомилось издание ТАСС, пишет 360tv.ru.
По информации ведомства, свыше половины, 59,4% раскрытых преступлений совершили лица, ранее совершавшие преступные деяние. Каждое четвертое, 28,2%, совершено под влиянием алкоголя. Каждое тридцать пятое, 2,9%, совершили лица, не достигшие 18 лет, или же они стали участниками таких действий.
С начала года организованные группы или преступные сообщества совершили 18,1 тыс. особо тяжких преступлений, что на 25% больше аналогичного показателя за прошлый год. В течение прошедших 9 месяцев текущего года полицейские выявили 652,6 тыс. преступников. 64% из них — это люди без постоянного дохода, а треть — ранее судимые.