Опыт расчистки балки Чадр может быть применен для оздоровления Темерника

По мнению всех участников встречи, работу эту надо начинать с того, чтобы обновить информацию о количестве и состоянию родников не только в Ростове, но и в области. А эти данные давно не обновлялись. По словам председателя комитета по охране окружающей среды администрации Ростова Андрея Куренкова, на сегодня в реестре городских родников значится 10 источников, тогда как по данным 1997 года, их было 32. Самыми известными являются Гремучка, Сурб-Хач, Иверский, но множество других не известны.