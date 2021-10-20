Опыт расчистки балки Чадр может быть применен для оздоровления Темерника

Как сообщила замглавы Минприроды области Наталья Ковтун, необходимо уделить особое внимание расчистке тех родников, которые наполняют водные объекты, что приобретает особое значение в период маловодья.
По мнению всех участников встречи, работу эту надо начинать с того, чтобы обновить информацию о количестве и состоянию родников не только в Ростове, но и в области. А эти данные давно не обновлялись. По словам председателя комитета по охране окружающей среды администрации Ростова Андрея Куренкова, на сегодня в реестре городских родников значится 10 источников, тогда как по данным 1997 года, их было 32. Самыми известными являются Гремучка, Сурб-Хач, Иверский, но множество других не известны.
Как рассказал председатель правления АНО «парк «Темерник» Николай Бритвин, балки и родники являются неотъемлемой частью городской реки и частью проекта ее реабилитации. И первым пилотным проектом стала расчистка балки Чадр при строительстве Суворовского жилого района. Там расположены три озера, которые были заилены и замусорены. В течение двух лет велась выемка ила, замена дамбы, обустройство берегов габионами и строительство набережной. В итоге, в обновленном русле открылось множество родников, которые быстро заполнили озера, в них стали жить утки, черепахи, жители запустили рыбу. И сейчас на месте бывших зарослей рогоза находится излюбленная прогулочная зона жителей Суворовского, где застройщик еще и установил фонтан.
По мнению Николая Николаевича, подобный опыт можно распространить по всему городу. Ведь тема родника традиционно любима россиянами, вокруг источников всегда селились люди, тот же Ростов и возник благодаря Богатому источнику. Поэтому следить за восстановлением и состоянием родников, это аксиома, которую даже стыдно доказывать.
Стоит отметить, что вокруг каждого родника и сейчас формируются сообщества людей, для которых они больше чем просто источник воды, а носят некий сакральный смысл. Например, есть группа энтузиастов, которые обустраивают родник на Сурб-Хаче, но таких нет на Гремучке. И было бы неплохо собрать вместе всех активистов, кто не только хочет, но и может заняться восстановлением ростовских родников.
- Наверное, нужно для начала определить пару мест, куда приложить усилия, ту же Гремучку, выявить неравнодушных людей и их лидеров, - говорит Николай Бритвин. Следующим этапом может стать встреча этих активистов на площадке той же Общественной палаты с представителями городского департамента архитектуры, администрации районов, других инстанций, кто может помочь решению вопроса. В перспективе, необходимо создание ТОСов, которые могли бы решать локальные проблемы родников на своем уровне. В общем, ждем отзывы и предложения по этим вопросам на электронный адрес [email protected]