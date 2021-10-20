Призывники Ростовской области отправились на прохождение срочной службы

Вадим Артемов рассказал, что на срочную службу в мотострелковую часть 150-й мотострелковой дивизии ЮВО были направлены жители Азова и Шахт, а также призывники, проживающие в Азовском и Октябрьском районе региона.
Направление призывников на срочную службу осуществляется в рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября. До конца текущего года в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации войдут почти четыре тысячи жителей Ростовской области.
Уточняется, что осенний призыв осуществляется в условиях полного соответствия действующим санитарно-противоэпидемическим требованиям, а все пункты сбора и призыва будущих военнослужащих укомплектованы средствами, предотвращающими распространение коронавирусной инфекции. При этом специалистами войск химической и биологической защиты осуществляется дезинфекция пространств массового скопления людей и транспорта.
Каждый призывник прошел ПЦР-тестирование в районных комиссариатах, а также в областном сборном пункте, после чего получил индивидуальный комплект защитных средств.