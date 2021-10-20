Путин объявил выходные дни в Ростовской области с 30 октября по 7 ноября из-за ковида

Владимир Путин поддержал решение объявить выходными днями период с 30 октября по 7 ноября. При этом он отметил важность сохранить заработную плату в течение этого времени.
«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение о объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал Владимир Путин.
При этом президент оставил за регионами право продлевать выходные дни либо вводить их раньше указанного срока.
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