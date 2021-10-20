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Путин объявил выходные дни в Ростовской области с 30 октября по 7 ноября из-за ковида

20 октября 2021, 12:16
Фото: kremlin.ru
выходные
В связи со сложной ситуацией с коронавирусом Владимир Путин объявил о выходных днях с 30 октября по 7 ноября в Ростовской области, как и по всей России.

Владимир Путин поддержал решение объявить выходными днями период с 30 октября по 7 ноября. При этом он отметил важность сохранить заработную плату в течение этого времени.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение о объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал Владимир Путин.

При этом президент оставил за регионами право продлевать выходные дни либо вводить их раньше указанного срока.

Ранее сообщалось, что новые ограничения осложнят жизнь непривитых от COVID-19 путешественников из Ростова

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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