Путин объявил выходные дни в Ростовской области с 30 октября по 7 ноября из-за ковида

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом Владимир Путин объявил о выходных днях с 30 октября по 7 ноября в Ростовской области, как и по всей России.

Владимир Путин поддержал решение объявить выходными днями период с 30 октября по 7 ноября. При этом он отметил важность сохранить заработную плату в течение этого времени. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение о объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал Владимир Путин. При этом президент оставил за регионами право продлевать выходные дни либо вводить их раньше указанного срока. Ранее сообщалось, что новые ограничения осложнят жизнь непривитых от COVID-19 путешественников из Ростова Материалы по теме В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 вернули ограничения Новые ограничения осложнят жизнь непривитых от COVID-19 путешественников из Ростова