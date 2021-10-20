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Ростовский врач опроверг слухи о госпитализации только тяжелых пациентов с COVID-19

20 октября 2021, 10:55
Фото: pexels.com
Информация о том, что из-за нехватки мест в ковидных госпиталях медикам дана команда госпитализировать пациентов только с тяжелыми формами COVID-19 не соответствует действительности, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.

Доктор отмечает, что в ковидных госпиталях Ростова и области ситуация хоть и напряженная, но не критическая. Места еще есть.

«Никакой команды о госпитализации только тяжелых пациентов нам не поступало. Мы работаем исключительно по тем постановлениям и приказам, которые существуют в регионе. В соответствии с ними, если человеку показана госпитализация, конечно же мы направляем его в стационар. А слухи о том, что из-за нехватки мест в ковидных госпиталях госпитализируют только пациентов с тяжелыми формами COVID-19 — это глупость, придуманная ради хайпа», — говорит Игорь Гайнутдинов.

По словам врача, решение о госпитализации пациента принимает лечащий доктор, но основывается оно на коллегиальном решении.

«То есть идет выверенная работа для того, чтобы люди, которые не нуждаются в госпитализации, не загружали ни скорую помощь, ни госпитали», — сообщает главный врач.

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