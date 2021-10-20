Ростовский врач опроверг слухи о госпитализации только тяжелых пациентов с COVID-19

«Никакой команды о госпитализации только тяжелых пациентов нам не поступало. Мы работаем исключительно по тем постановлениям и приказам, которые существуют в регионе. В соответствии с ними, если человеку показана госпитализация, конечно же мы направляем его в стационар. А слухи о том, что из-за нехватки мест в ковидных госпиталях госпитализируют только пациентов с тяжелыми формами COVID-19 — это глупость, придуманная ради хайпа», — говорит Игорь Гайнутдинов.