Ростовский врач рассказала о необходимости вакцинировать студентов от COVID-19

«Следует понимать, что студенты — это взрослые люди, молодые и энергичные. Молодость же никто не отменял, поэтому у молодых людей сильное желание общаться и влюбляться. Однако они тоже болеют COVID-19, и заражают других. К сожалению, дистанционным обучением невозможно предотвратить их коммуникации. Конечно же, они тоже должны быть вакцинированы, иначе мы долго будем ходить по замкнутому кругу», — отмечает Евгения Приз.