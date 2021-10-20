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Ростовский врач рассказала о необходимости вакцинировать студентов от COVID-19

20 октября 2021, 12:52
Фото: pexels.com
Студенты — это взрослые, энергичные люди, коммуникации которых невозможно предотвратить дистанционным обучением, сообщила RostovGazeta главный врач поликлиники № 5 в Ростове Евгения Приз.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Ростовской области власти задумались о продлении школьных каникул. Некоторые ростовские вузы сегодня переводят студентов на дистанционный формат обучения. В частности, в онлайн-режиме обучаются студенты ЮФУ с физического факультета. С 25 октября на две недели уходят на удаленку студенты РГУПС.

«Следует понимать, что студенты — это взрослые люди, молодые и энергичные. Молодость же никто не отменял, поэтому у молодых людей сильное желание общаться и влюбляться. Однако они тоже болеют COVID-19, и заражают других. К сожалению, дистанционным обучением невозможно предотвратить их коммуникации. Конечно же, они тоже должны быть вакцинированы, иначе мы долго будем ходить по замкнутому кругу», — отмечает Евгения Приз.

Доктор уверенна, что только вакцинация способна переломить ухудшающуюся ситуацию с COVID-19.

«К сожалению, сегодня многие неверно понимают цель вакцинации от коронавируса. А цель заключается в том, чтобы предупредить возникновение тяжелых форм болезни. Это уже доказано во всех странах. Да, прививка не дает 100% гарантии от заражения, но она позволяет предотвратить тяжелые формы болезни и выжить», — подчеркивает Евгения Приз.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский врач опроверг слухи о госпитализации только тяжелых пациентов с COVID-19.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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