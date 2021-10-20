В Ростовской области подтвердили 582 случая коронавируса за сутки

В области продолжают ежедневно подтверждать случаи заболевания во всех территориях. В ковидных госпиталях занято 4885 мест для пациентов.
Всего в регионе провели 4,2 миллиона исследований на коронавирус и зарегистрировали 149403 случая заболевания. Вылечились 126 тысяч пациентов и скончались 7388 человек.
За сутки в области зарегистрировали 30 смертей от коронавируса. Умерли 12 женщин и 18 мужчин, которым было от 17 до 92 лет.
Прививки против коронавируса сделали более 1,6 миллиона жителей области.