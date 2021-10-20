Вирусолог рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 детей

Эксперт рассказал журналистам NEWS.ru о том, что детям можно будет ставить прививки только после того, как вакцина пройдет полный цикл испытаний и будет зарегистрирована. Он также отметил, что среди подростков коронавирус активно распространяется, так как они находятся в контакте друг с другом в школе. По словам Аграновского, дети болеют чаще взрослых, но легче переносят болезнь.
Доктор биологических наук обратил внимание на то, что многие взрослые, в том числе и некоторые врачи, выступают против вакцинации. Соответственно, данное убеждение распространяется на отношение к вакцинации детей.
Он подчеркнул, что необходимо убеждать родителей прививать детей, а также то, что это станет возможным после публикации результатов полного цикла испытаний вакцины и ее регистрации.