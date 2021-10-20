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Вирусолог рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 детей

20 октября 2021, 13:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что с родителями необходимо проводить информационную работу по популяризации вакцинации от коронавируса.

Эксперт рассказал журналистам NEWS.ru о том, что детям можно будет ставить прививки только после того, как вакцина пройдет полный цикл испытаний и будет зарегистрирована. Он также отметил, что среди подростков коронавирус активно распространяется, так как они находятся в контакте друг с другом в школе. По словам Аграновского, дети болеют чаще взрослых, но легче переносят болезнь.

Доктор биологических наук обратил внимание на то, что многие взрослые, в том числе и некоторые врачи, выступают против вакцинации. Соответственно, данное убеждение распространяется на отношение к вакцинации детей.

Он подчеркнул, что необходимо убеждать родителей прививать детей, а также то, что это станет возможным после публикации результатов полного цикла испытаний вакцины и ее регистрации.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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