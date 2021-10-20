Замгубернатора Бондарев обвинил СМИ в нагнетании обстановки по коронавирусу в области

Напомним, что с 20 октября в области ввели ограничения и эту тему обсудили на заседании в правительстве. Бондарева попросили дать комментарии по ситуации.
«Ситуация по ковиду сохраняется сложной, но она остается контролируемой. Не должно быть панических настроев, что совсем все плохо», — отметил Бондарев.
Он добавил, что в СМИ появляется противоречивая информация. По его словам, из-за этого нагнетается обстановка.
Напомним, что жителей Ростовской области, вернувшихся из поездок, обяжут сдавать ПЦР-тест с октября.