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Замгубернатора Бондарев обвинил СМИ в нагнетании обстановки по коронавирусу в области

20 октября 2021, 08:52
Фото: donland.ru
Сергей Бондарев
В Ростовской области средства массовой информации нагнетают обстановку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил замглавы региона Сергей Бондарев в ходе заседания.

Напомним, что с 20 октября в области ввели ограничения и эту тему обсудили на заседании в правительстве. Бондарева попросили дать комментарии по ситуации.

«Ситуация по ковиду сохраняется сложной, но она остается контролируемой. Не должно быть панических настроев, что совсем все плохо», — отметил Бондарев.

Он добавил, что в СМИ появляется противоречивая информация. По его словам, из-за этого нагнетается обстановка.

Напомним, что жителей Ростовской области, вернувшихся из поездок, обяжут сдавать ПЦР-тест с октября.

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