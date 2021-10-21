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Медведь напал на людей в лесу в Тюменской области

21 октября 2021, 15:37
Фото: pxhere.com
Чрезвычайное происшествие случилось 19 октября в лесу в Тюменской области. Медведь внезапно напал на трех жителей Уватского района.

Как сообщает RT, один человек погиб и еще один был травмирован.

По данным сотрудников пресс-службы СУСК в Тюменской области, хищник атаковал мужчин, возвращавшихся домой через лесной массив после рыбалки.

Медведь набросился сначала на 48-летнего тюменца. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте ЧП. 23-летний мужчина, невзирая на серьезные рваные раны конечностей и головы, смог нанести медведю несколько ударов ножом. Они оказались смертельными. Третий житель Уватского района — 41-летний мужчина — в результате инцидента не пострадал. Он доставил раненого в больницу.

#Новости#Происшествия
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