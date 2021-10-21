Медведь напал на людей в лесу в Тюменской области

Медведь набросился сначала на 48-летнего тюменца. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте ЧП. 23-летний мужчина, невзирая на серьезные рваные раны конечностей и головы, смог нанести медведю несколько ударов ножом. Они оказались смертельными. Третий житель Уватского района — 41-летний мужчина — в результате инцидента не пострадал. Он доставил раненого в больницу.