В Ростове-на-Дону путепровод на Малиновского объединят с западной хордой

Телеканал «Дон-ТР» сообщает, что министр транспорта региона объявил о планах правительства Ростовской области объединить между собой дороги моста на Малиновского и западной хорды.
Согласно предварительному плану, путепровод на Малиновского должен будет выходить на лучи движения западной хорды. Это создаст удобный путь выезда на обход Ростова-на-Дону. Владимир Окунев рассказал, что уже сейчас специалисты ведомства заняты оценкой стоимости проекта.
Ранее стало известно, что пропускная способность моста на Малиновского будет увеличена до 39 тысяч автомобилей в сутки.