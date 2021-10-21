В Ростове-на-Дону путепровод на Малиновского объединят с западной хордой

Согласно предварительному плану, путепровод на Малиновского должен будет выходить на лучи движения западной хорды. Это создаст удобный путь выезда на обход Ростова-на-Дону. Владимир Окунев рассказал, что уже сейчас специалисты ведомства заняты оценкой стоимости проекта.