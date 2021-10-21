rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону путепровод на Малиновского объединят с западной хордой

21 октября 2021, 16:28
Фото: Правительство РО
В Ростове-на-Дону хотят создать транспортное сообщение между путепроводом на Малиновского и западной хордой, об этих планах рассказал глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Телеканал «Дон-ТР» сообщает, что министр транспорта региона объявил о планах правительства Ростовской области объединить между собой дороги моста на Малиновского и западной хорды.

Согласно предварительному плану, путепровод на Малиновского должен будет выходить на лучи движения западной хорды. Это создаст удобный путь выезда на обход Ростова-на-Дону. Владимир Окунев рассказал, что уже сейчас специалисты ведомства заняты оценкой стоимости проекта.

Ранее стало известно, что пропускная способность моста на Малиновского будет увеличена до 39 тысяч автомобилей в сутки.

Материалы по теме
Ростовчане заявили, что не верят в открытие моста на улице Малиновского в ноябреЖителям Ростова рассказали, что Западная хорда могла пройти в 25 метрах от ЛевенцовкиВ Ростове-на-Дону начали готовить землю под строительство западной хорды с 2022 года
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58