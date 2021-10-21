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Жители в Ростовской области не получают обещанные лекарства от коронавируса в октябре

21 октября 2021, 13:57
Фото: pexels.com
лекарства от COVID-19
Жители Ростовской области пожаловались, что не могут получить бесплатные лекарства от коронавируса, сообщения об этом появились в соцсетях.

Недавно в правительстве Ростовской области объявили, что готовы обеспечить бесплатными лекарственными препаратами жителей региона, заболевших коронавирусом.

Однако сами жители Ростовской области поделились своим опытом в соцсетях, рассказав, что ни о каких бесплатных лекарствах речь не идет. Многие жаловались, что вместо лекарств они получали рецепты для покупки разнообразных медицинских препаратов, начиная от Арбидола и заканчивая Гриппфероном и Элеквисом.

“Ничего не дали. Спрашивала у лечащего врача. Ответ: ничего в данный момент нет, когда будет, не знаю”, - сообщила одна из жителей Белокалитвинского района.

Ранее стало известно, что в Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли более миллиона местных жителей.

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