Жители в Ростовской области не получают обещанные лекарства от коронавируса в октябре

Недавно в правительстве Ростовской области объявили, что готовы обеспечить бесплатными лекарственными препаратами жителей региона, заболевших коронавирусом.
Однако сами жители Ростовской области поделились своим опытом в соцсетях, рассказав, что ни о каких бесплатных лекарствах речь не идет. Многие жаловались, что вместо лекарств они получали рецепты для покупки разнообразных медицинских препаратов, начиная от Арбидола и заканчивая Гриппфероном и Элеквисом.
“Ничего не дали. Спрашивала у лечащего врача. Ответ: ничего в данный момент нет, когда будет, не знаю”, - сообщила одна из жителей Белокалитвинского района.
Ранее стало известно, что в Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли более миллиона местных жителей.