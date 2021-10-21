Жители в Ростовской области не получают обещанные лекарства от коронавируса в октябре

Однако сами жители Ростовской области поделились своим опытом в соцсетях, рассказав, что ни о каких бесплатных лекарствах речь не идет. Многие жаловались, что вместо лекарств они получали рецепты для покупки разнообразных медицинских препаратов, начиная от Арбидола и заканчивая Гриппфероном и Элеквисом.