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По делу ОПГ Борзенко и Бабаевых задержали сразу двоих чиновников из Аксайского района

22 октября 2021, 05:02
Фото: pixabay
В Ростовской области по уголовному делу бывшего главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко задержали еще двух человек, пишет 1Rnd.

По данным издания, новыми фигурантами стали замглавы администрации Андрей Ремизов и глава отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей Анатолий Свириденко. Причина задержания на данный момент не раскрывается.

Напомним, что первым задержанным стал глава администрации района Борзенко, который в итоге потерял свой пост. Также это коснулось бизнесменов Вадима и Эдуарда Бабаевых.

По некоторым данным, фигуранты незаконно сдавали муниципальные земли. Размер дохода мог составить сотни миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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