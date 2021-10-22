По делу ОПГ Борзенко и Бабаевых задержали сразу двоих чиновников из Аксайского района

По данным издания, новыми фигурантами стали замглавы администрации Андрей Ремизов и глава отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей Анатолий Свириденко. Причина задержания на данный момент не раскрывается.
Напомним, что первым задержанным стал глава администрации района Борзенко, который в итоге потерял свой пост. Также это коснулось бизнесменов Вадима и Эдуарда Бабаевых.
По некоторым данным, фигуранты незаконно сдавали муниципальные земли. Размер дохода мог составить сотни миллионов рублей.