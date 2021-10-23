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Posted 23 октября 2021, 05:18

Published 23 октября 2021, 05:18

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Коммунальную компанию заставили погасить долги перед 42 сотрудниками в Зверево

23 октября 2021, 05:18
В Ростовской области МУП «Коммунальное хозяйство» в Зверево накопило крупные долги по зарплате, сообщили в региональной прокуратуре.

Нарушения были выявлены во время проведенной проверки. Оказалось, что зарплату не выплатили 42 сотрудникам.

«Общий размер долга превысил 700 тысяч рублей. От главы администрации города потребовали устранить нарушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении директора предприятия завели дело об административном правонарушении. После этого недочеты были устранены, а люди получили деньги.

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» задолжал 3 млн рублей за гостиницу в Новороссийске.

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