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Posted 24 октября 2021, 06:21

Published 24 октября 2021, 06:21

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Ростовчане назвали беспределом отсутствие маршрутных автобусов по вечерам

24 октября 2021, 06:21
В Ростове-на-Дону на нескольких маршрутах по вечерам перестают ходить автобусы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, возле торгового центра «Золотой Вавилон» после 20.30 мск перестает ходить общественный транспорт. Из-за этого на остановке скапливается большое количество людей.

«Отслеживаю через специальное приложение и мне пишет, что автобусы прекратили движение. Это касается маршрутов № 40, 55, 26, 85», — написал автор.

Он добавил, что людям приходится вызывать такси. Ростовчане назвали беспределом сложившуюся ситуацию.

«А я вчера удивлялась, что из центра на Туполева в 22.30 невозможно уехать. В последнее время с транспортом беда большая», — написала местная жительница в комментариях.

Ранее транспортные компании попросили сити-менеджера Алексея Логвиненко повысить стоимость проезда в Ростове.

#Общество#Новости
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