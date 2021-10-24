Ростовчане назвали беспределом отсутствие маршрутных автобусов по вечерам

Posted 24 октября 2021, 06:21
Published 24 октября 2021, 06:21
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
По их словам, возле торгового центра «Золотой Вавилон» после 20.30 мск перестает ходить общественный транспорт. Из-за этого на остановке скапливается большое количество людей.
«Отслеживаю через специальное приложение и мне пишет, что автобусы прекратили движение. Это касается маршрутов № 40, 55, 26, 85», — написал автор.
Он добавил, что людям приходится вызывать такси. Ростовчане назвали беспределом сложившуюся ситуацию.
«А я вчера удивлялась, что из центра на Туполева в 22.30 невозможно уехать. В последнее время с транспортом беда большая», — написала местная жительница в комментариях.
Ранее транспортные компании попросили сити-менеджера Алексея Логвиненко повысить стоимость проезда в Ростове.
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