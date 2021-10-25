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Коронавирус выявили во всех городах и районах Ростовской области

25 октября 2021, 09:30
Фото: rostov-gorod.ru
Коронавирусная инфекция продолжает распространятся во всех городах и районах Ростовской области, ситуация остается напряженной, сообщается на сайте регионального правительства.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших приходится на Ростов-на-Дону, здесь зафиксировали 199 случаев заражения. Также много заболевших и в Таганроге, Волгодонске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азове и Батайске. Также коронавирус распространился в Аксайском, Азовском и Мясниковском районах.

На данный момент лечение в стационарах получает 4971 пациент. При этом в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ — 391 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области Минздрав закупит лекарства для ковидных больных на 58 миллионов рублей.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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