Арендаторам рынка «Южный хаб» в Ростовской области беспокоиться не о чем

Вероятно ее цель дискредитировать действия властей, которые предпринимают меры по решению проблем торговцев аксайских рынков. Например, распространяются слухи о том, что земля под новым рынком якобы оформлена неправильно и это может привести к проблемам. Между тем, по словам руководителей «Южного», участок, на котором расположен их новый торговый комплекс, относится к категории «земли поселения» и принадлежит Батайску. Подобные земли предназначены для формирования и развития городской инфраструктуры. А власти муниципалитета уже сами определяют, как их использовать.