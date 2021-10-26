Арендаторам рынка «Южный хаб» в Ростовской области беспокоиться не о чем

Вероятно ее цель дискредитировать действия властей, которые предпринимают меры по решению проблем торговцев аксайских рынков. Например, распространяются слухи о том, что земля под новым рынком якобы оформлена неправильно и это может привести к проблемам. Между тем, по словам руководителей «Южного», участок, на котором расположен их новый торговый комплекс, относится к категории «земли поселения» и принадлежит Батайску. Подобные земли предназначены для формирования и развития городской инфраструктуры. А власти муниципалитета уже сами определяют, как их использовать.
Именно поэтому 30 сентября ОРТК «Южный хаб» было выдано разрешение на торгово-ярмарочную деятельность (Постановление администрации г. Батайска от 30.09. 2021 года № 2067). С этого момента «Южный хаб» имеет законный статус постоянно действующей универсальной ярмарки.
Руководство оптовой торговой площадки «Южный хаб», которая недавно открылась в Батайске, уверило, что арендаторам не грозят имущественные риски. В администрации рынка пояснили, что те, кто по каким-то причинам не желают перемен, играют на страхах людей.
Напомним, что рынок «Южный хаб» открыли в Батайске в октябре и на его площадях уже развернулась масштабная торговля овощами, фруктами, товарами широкого потребления. В числе прочих сюда предложили переехать и торговцам с ярмарки в старом аэропорту Ростова, которая закрывается 1 ноября. В качестве приятного бонуса для коммерсантов бесплатная перевозка их имущества, тарифы ниже когда-либо действовавших, льготные условия и арендные каникулы, пока предприниматели не освоятся на новом месте.