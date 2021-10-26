Доходный дом Туроверовой в центре Ростова-на-Дону сравняют с землей за 14 млн рублей

Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону объявило аукцион для выбора подрядчика, который проведет окончательный демонтаж аварийного здания на улице Социалистической, 130.
Согласно данным закупки, будущий исполнитель демонтажных работ за 14,4 миллиона рублей должен будет не только снести здание, но также расчистить площадку от строительного мусора, после чего направить отходы на полигон в Новочеркасске. Хотя контракт допускает, что строительные отходы будут утилизированы на другой полигон в радиусе 40 километров от предложенного заказчиком.
Кроме того, согласно документам контракта, подрядчик должен провести работы в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, и оборудовать площадку камерами, чтобы заказчик мог наблюдать за ходом работ.
Аукцион состоится 10 ноября, а заявки на участие перестанут принимать за сутки до выбора победителя. Сами работы должны провести в течение 15 дней с момента заключения контракта.
Известно, что по этому адресу в Ростове находится здание XIX века - доходный дом Туроверовой.
Ранее в Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который осуществил снос обрушившейся части здания на Социалистической, 130.