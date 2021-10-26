rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Доходный дом Туроверовой в центре Ростова-на-Дону сравняют с землей за 14 млн рублей

26 октября 2021, 14:14
Фото: yandex.ru/maps
Cоциалистическая 130
В Ростове-на-Дону планируют снести аварийное здание на Социалистической, 130 под литерами А-Д, данные об этом появились на портале Госзакупок.

Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону объявило аукцион для выбора подрядчика, который проведет окончательный демонтаж аварийного здания на улице Социалистической, 130.

Согласно данным закупки, будущий исполнитель демонтажных работ за 14,4 миллиона рублей должен будет не только снести здание, но также расчистить площадку от строительного мусора, после чего направить отходы на полигон в Новочеркасске. Хотя контракт допускает, что строительные отходы будут утилизированы на другой полигон в радиусе 40 километров от предложенного заказчиком.

Кроме того, согласно документам контракта, подрядчик должен провести работы в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, и оборудовать площадку камерами, чтобы заказчик мог наблюдать за ходом работ.

Аукцион состоится 10 ноября, а заявки на участие перестанут принимать за сутки до выбора победителя. Сами работы должны провести в течение 15 дней с момента заключения контракта.

Известно, что по этому адресу в Ростове находится здание XIX века - доходный дом Туроверовой.

Ранее в Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который осуществил снос обрушившейся части здания на Социалистической, 130.

Материалы по теме
Обвалившийся после ливня дом в Ростове на Социалистической снесут в ближайшие дниВ Ростове решили, что делать с соседями развалившего дома на СоциалистическойАварийный дом на Социалистической в Ростове снесут за 14 млн рублей в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58