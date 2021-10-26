Доходный дом Туроверовой в центре Ростова-на-Дону сравняют с землей за 14 млн рублей

Согласно данным закупки, будущий исполнитель демонтажных работ за 14,4 миллиона рублей должен будет не только снести здание, но также расчистить площадку от строительного мусора, после чего направить отходы на полигон в Новочеркасске. Хотя контракт допускает, что строительные отходы будут утилизированы на другой полигон в радиусе 40 километров от предложенного заказчиком.