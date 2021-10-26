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Главным тренером ФК «Ростов» стал Виталий Кафанов

26 октября 2021, 11:50
Фото: vk.com/fcrostov
Виталий Кафанов
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с Виталием Кафановым, который занял пост главного тренера, говорится на сайте команды.

Заур Тедеев, который временно тренировал команду, стал старшим тренером. Изменения вступили в силу.

Кафанов с 2015 года в течение двух лет работал в «Ростове». После этого он вернулся в клуб в 2019 году.

Напомним, что в конце лета клуб покинул наставник Валерий Карпин, после чего этот пост занял Юрий Семин. В этот период ростовчане потерпели несколько поражений, из-за чего в чемпионате России клуб скатился практически на последнее место.

«Ростов» проиграл команде «Чайка», что болельщики назвали позором. Тогда Семин ушел из клуба.

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