rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лучших педагогов профмастерства выбрали в Ростовской области

26 октября 2021, 11:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области провели финал регионального конкурса, в рамках которого выбрали лучших педагогов профмастерства, сообщили в правительстве региона.

Конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования» организовали в октябре и он проводился в течение месяца. Он позволит сделать более престижной эту профессию. По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, конкурс повысит социальный статус сотрудников системы профобразования.

«Мероприятие стало для гостей и участников уникальной школой методического мастерства, новой ступенью восхождения в профессионализме, импульсом мощного движения вперед», — подчеркнул первый замгубернатора.

Оценивали выступления и достижения конкурсантов как профессиональное жюри, так и студенческое. В этот список попали учащиеся выпускного курса.

Всего предусмотрели пять номинаций, в том числе «Молодой педагог года — педагогический дебют», «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения». Проводили конкурс сразу в нескольких учреждениях, среди них Ростовский колледж металлообработки и автосервиса и Каменский педагогический колледж.

Участники интересно и красочно представили свой опыт, также они показали профессиональную подготовку, компетентность, педагогическое творчество. Они продемонстрировали разнообразие применяемых форм, методов и технологий.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58