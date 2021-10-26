Лучших педагогов профмастерства выбрали в Ростовской области

Конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования» организовали в октябре и он проводился в течение месяца. Он позволит сделать более престижной эту профессию. По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, конкурс повысит социальный статус сотрудников системы профобразования.