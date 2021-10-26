Лучших педагогов профмастерства выбрали в Ростовской области

Конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования» организовали в октябре и он проводился в течение месяца. Он позволит сделать более престижной эту профессию. По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, конкурс повысит социальный статус сотрудников системы профобразования.
«Мероприятие стало для гостей и участников уникальной школой методического мастерства, новой ступенью восхождения в профессионализме, импульсом мощного движения вперед», — подчеркнул первый замгубернатора.
Оценивали выступления и достижения конкурсантов как профессиональное жюри, так и студенческое. В этот список попали учащиеся выпускного курса.
Всего предусмотрели пять номинаций, в том числе «Молодой педагог года — педагогический дебют», «Преподаватель года», «Мастер производственного обучения». Проводили конкурс сразу в нескольких учреждениях, среди них Ростовский колледж металлообработки и автосервиса и Каменский педагогический колледж.
Участники интересно и красочно представили свой опыт, также они показали профессиональную подготовку, компетентность, педагогическое творчество. Они продемонстрировали разнообразие применяемых форм, методов и технологий.