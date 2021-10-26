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Прокурор Ростова Фрикель раскритиковал плохую работу транспорта в вечернее время

26 октября 2021, 06:24
Фото: rostov-gorod.ru
Олег Фрикель
В Ростове-на-Дону транспортные компании не выводят достаточное количество автобусов на линию, сообщил прокурор Ростова Олег Фрикель.

Речь идет о вечернем времени, когда работает примерно половина единиц транспорта. Не соответствует нормативам и почасовая активность.

По словам прокурора, люди могут остаться без транспорта, если власти отдадут приоритет автобусам и введут ограничения для автомобилистов.

«Транспорт должен работать на 100%. У местных жителей должна быть возможность приехать и уехать, оставив свои автомобили дома», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова Фрикеля.

Ранее ростовчане назвали издевательством просьбы транспортных компаний повысить стоимость проезда в автобусах до 45 рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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