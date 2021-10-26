Прокурор Ростова Фрикель раскритиковал плохую работу транспорта в вечернее время

Речь идет о вечернем времени, когда работает примерно половина единиц транспорта. Не соответствует нормативам и почасовая активность.
По словам прокурора, люди могут остаться без транспорта, если власти отдадут приоритет автобусам и введут ограничения для автомобилистов.
«Транспорт должен работать на 100%. У местных жителей должна быть возможность приехать и уехать, оставив свои автомобили дома», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова Фрикеля.
Ранее ростовчане назвали издевательством просьбы транспортных компаний повысить стоимость проезда в автобусах до 45 рублей.