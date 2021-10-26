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Учредителей сети магазина игрушек будут судить в Ростове за долги на 233 млн рублей

26 октября 2021, 09:06
Фото: Михаил К / google.com/maps
В Ростове-на-Дону будут судить учредителей торгового дома «Катюша», которые задолжали сразу трем банкам, материалы поступили в Советский районный суд.

Обвиняемыми оказались Юрий Педченко и Ирина Гиголаева, которые создали сеть магазинов детских игрушек. Им вменяют преднамеренное банкротство.

По информации «Bloknot-rostov», фигуранты создали компанию «Кругозор», выступавшую поручителем по кредитам Юрия Педченко. Он и Гиголаева были признаны банкротам в 2018 году. Но банки не смогли получить средства с поручителя, так как имущество все распродали.

В 2018 году банкротом стал и «Кругозор», а общий размер долга достиг 233 миллионов рублей. Обвиняемые вину не признают и заявляют, что их бизнес пострадал из-за действий банкиров.

Ранее попытка защититься от мошенников обошлась ростовчанину в 4,3 млн рублей.

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