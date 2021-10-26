Учредителей сети магазина игрушек будут судить в Ростове за долги на 233 млн рублей

По информации «Bloknot-rostov», фигуранты создали компанию «Кругозор», выступавшую поручителем по кредитам Юрия Педченко. Он и Гиголаева были признаны банкротам в 2018 году. Но банки не смогли получить средства с поручителя, так как имущество все распродали.