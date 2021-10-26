Украинские формирования применили запрещенное оружие у границы с Ростовской областью

Согласно данным издания, во второй половине дня около 15.45 мск во вторник, 26 октября, Вооруженные силы Украины произвели атаку по селам Крымскому и Хорошему, используя артиллерийские снаряды 122-го калибра.
По сообщению Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня всего на населенные пункты упало 30 снарядов, запрещенных для применения Минскими соглашениями.
Также сообщается, что на территории ДНР начались бои за село Старомарьевка, ставшее предметом интереса ВСУ.Ранее армия Украины нанесла удар по поселку Новомарьевка, сбросив на него 10 мин.