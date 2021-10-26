rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РЭО назвали свыше 30 главных профессий в сфере обращения с отходами

26 октября 2021, 12:27
Фото: reo.ru
В ППК «Российский экологический оператор» определили перечень ключевых профессий сферы обращения с ТКО. В него вошли свыше 30 специальностей, для которых будут разработаны профессиональные стандарты.

По сообщению сайта 360tv.ru, ранее было проведено совещание в рамках соответствия ESG-стандартам, на котором обсудили данный вопрос. В мероприятии приняли участие отраслевые специалисты и ведущие российские вузы, которые сформировали список из более чем тридцати профессий, в который вошел технический и руководящий персонал.

Это профессии, которые касаются раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также сортировки, перевозки и утилизации, обезвреживания и захоронения. Также в перечень вошли специалисты в области экологии и технологий по производству и обращению с твердыми коммунальными отходами, а также цифровизации. К примеру, в список включили заготовителей ВМР, диспетчеров в области обращения с отходами, производственных аналитиков, техников-лаборантов полигона ТКО и многие другие специальности.

Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что ранее компания основала консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в который вошли пятнадцать вузов, профильных предприятий и предпринимателей от МГУ и «Плехановки» до «ЭкоЛайна» и «РУСАЛа». Буцаев подчеркнул, что консорциум будет заниматься не только подготовкой новых специалистов, но также повышать уровень квалификации уже работающих кадров.

По его словам, одним из важных мероприятий в рамках данной работы является разработка профессиональных стандартов, которые позволят подготовить квалифицированных профессионалов, а не случайных работников отрасли.

Подготовленные профессиональные стандарты далее будут направлены в Министерство труда, специалисты которого продолжат их разработку и согласование. Стандарты, которые будут утверждены, станут основой программ обучения в вузах и повышения квалификационного уровня. Это даст возможность создать кадровый потенциал сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Необходимо отметить, что на данный момент на рынке труда в РФ наблюдается недостаток квалифицированных кадров в сфере обращения с отходами. Такое мнение выразила Альбина Дударева, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58