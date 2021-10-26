В РЭО назвали свыше 30 главных профессий в сфере обращения с отходами

Это профессии, которые касаются раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также сортировки, перевозки и утилизации, обезвреживания и захоронения. Также в перечень вошли специалисты в области экологии и технологий по производству и обращению с твердыми коммунальными отходами, а также цифровизации. К примеру, в список включили заготовителей ВМР, диспетчеров в области обращения с отходами, производственных аналитиков, техников-лаборантов полигона ТКО и многие другие специальности.