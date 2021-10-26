В Ростове-на-Дону на зиму законсервируют 13 фонтанов до конца октября

Администрация Ростова-на-Дону рассказала, что уже сейчас идут работы по зимней консервации муниципальных фонтанов. Их всего 13, поэтому подготовку планируют завершить к концу октября.
«Предстоит „законсервировать“ 13 муниципальных сооружений. Это традиционные для октября работы. Ими занимается специализированная организация», — объяснил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.
В настоящий момент сотрудники организации снимают форсунки, а также отключают насосы, осуществляющие подачу воды в бассейн. Трубопроводы фонтанов также будут избавлены от воды, чтобы во время холодов внутренние коммуникации фонтана не были повреждены.
Сейчас подготовительные работы к зиме проходит фонтан на Театральной площади, сейчас чашу защищает металлический каркас, на котором держатся профлисты. Аналогичные работы проведут и на других объектах в ближайшие дни.
Ранее жители Ростова-на-Дону потребовали у губернатора региона Василия Голубева вернуть фонтан на площадь Ленина, которую собираются отдать под застройку.