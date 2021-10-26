В Ростове-на-Дону на зиму законсервируют 13 фонтанов до конца октября

В настоящий момент сотрудники организации снимают форсунки, а также отключают насосы, осуществляющие подачу воды в бассейн. Трубопроводы фонтанов также будут избавлены от воды, чтобы во время холодов внутренние коммуникации фонтана не были повреждены.